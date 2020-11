Calabria. Nasce il Coordinamento di vigilanza sulla sanità

Società civile, organizzazioni e terzo settore danno vita a un Coordinamento di vigilanza sulla sanità in Calabria e scrivono a Conte e Speranza “Servono competenze e trasparenza, subito!”

È una vera mobilitazione quella che in queste ore sta unendo società civile, organizzazioni, enti del terzo settore, personalità anche del mondo medico, tecnico e scientifico e gruppi di cittadine e cittadini che hanno redatto una lettera direttamente indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Sanità Roberto Speranza.

I sottoscrittori della lettera annunciano la costituzione di un Coordinamento tematico di vigilanza democratica sulla gestione commissariale.

La lettera è un appello accorato ai vertici del Governo a poche ore dalle dimissioni del generale Cotticelli dal suo ruolo di Commissario della sanità calabrese: una richiesta che riprende i punti del cosiddetto “Documento di Comunità Competente”, già sottoscritto nei giorni scorsi da oltre trenta organizzazioni del terzo settore e della società civile in cui, in maniera chiara ed esplicita, sono stati elencati gli interventi da prendere per adeguare prontamente il sistema sanitario calabrese alla situazione di emergenza generata dalla pandemia.

L’appello a Conte e Speranza, corredato dal “Documento di Comunità Competente”, è quello di intervenire immediatamente garantendo che la nomina del nuovo commissario alla sanità corrisponda esclusivamente a criteri di alta competenza tecnica, medica, scientifica e manageriale. Inoltre il documento chiede massima trasparenza nella gestione commissariale e una costante azione di controllo e monitoraggio degli obiettivi.

Il Coordinamento sta raccogliendo, già in queste ore, migliaia di sottoscrizioni. Chiunque voglia aderire può farlo mandando una email a forumterzosettorecalabria@gmail.com oppure a Comunità Competente all’indirizzo rubenscuria@yahoo.it

Di seguito la lettera con le prime sottoscrizioni.

Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte

Sig. Ministro della Sanità On. Roberto Speranza

Con la presente, i sottoscritti rappresentanti della Consulta regionale del Terzo Settore della Calabria unitamente ai rappresentanti di numerose organizzazioni della società civile, motivati dalla drammaticità del momento, annunciano la costituzione di un coordinamento tematico mirante a svolgere un diffuso controllo democratico rispetto alle scelte operate dalla gestione commissariale della sanità calabrese.

Siamo per una tutela della salute orientata in Calabria dai cittadini e dagli operatori sanitari e non dalle lobby le quali, nonostante i tanti anni di commissariamento, non sono venute meno nel controllo dei meccanismi di spesa causa della malasanità.

Considerata la gravità della situazione a fronte della pandemia, chiediamo al governo estrema chiarezza e chiediamo che la nomina del nuovo commissario sia indirizzata verso primarie personalità della scienza medica con riconosciuta competenza ed esperienza nella organizzazione sanitaria.

Chiediamo che venga data una risposta alle proposte avanzate da mesi con il documento di “Comunità competente” sottoscritto da molte associazioni della società civile calabrese che si allega alla presente, e che sia possibile avere per un nostro rappresentante un confronto continuo rispetto le scelte operate.

Chiediamo, altresì, che l’urgente percorso teso a ricostruire la sanità pubblica nella regione sia accompagnato in parallelo da una piattaforma informatica aperta a tutti i cittadini, dove accedere in maniera trasparente ai dati, e dove condividere problematiche e proposte, per una assistenza sanitaria democratica e orientata anche dai pazienti.

Chiediamo inoltre un’attenzione prioritaria per le fasce più deboli e fragili, anziani soli, persone con disabilità, con problemi psichiatrici, con dipendenza patologica, bambine e bambini, e in generale per chi da troppi anni è messo ai margini da una sanità calabrese tesa a privilegiare interessi forti e clientelari, lasciando puntualmente indietro chi ha maggiore bisogno di cura e assistenza.

Chiediamo un forte impulso alla “Medicina Territoriale” con un potenziamento del ruolo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e degli infermieri di comunità.

Chiediamo infine che, in un momento così difficile per l’emergenza in corso, sia chiara la catena di comando, e a chi chiedere conto, come rete della società civile, del mancato raggiungimento degli obiettivi tesi a contrastare la pandemia con le necessarie misure in materia di tracciamento, ospedali covid, potenziamento delle terapie intensive, terapie semintensive, covid hotel.

I SOTTOSCRITTI:

Gianni Pensabene: Forum Regionale del Terzo Settore

Giacomo Panizza: Comunità progetto Sud

Francesco Mollace: Forum Terzo Settore Locride

Luciano Squillaci: Federazione Italiana Comunità Terapeutiche

Don Ennio Stamile: referente regionale Libera Calabria

Rubens Curia: Portavoce Comunità Competenti

Isa Mantelli: Centro Calabrese di Solidarietà e Cadic

Rosaria Brancati: Coordinamento associazioni volontariato CASM

Giancarlo Rafele: Consorzio Macramè

Lorenzo Sibio: Legacoop Calabria

Nunzia Coppedè: Fish Calabria

