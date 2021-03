Calabria. Spirlì rettifica: chiuse anche le scuole d’infanzia

Nella tarda serata di ieri, venerdì 5 marzo, con un post sui social, il presidente f.f. Nino Spirlì ha comunicato ai calabresi che l’ordinanza emessa poche ore prima verrà estesa anche alle scuole d’infanzia

Di seguito il suo post:

Leggo le vostre giuste lagnanze sulle scuole d’infanzia. A ragione. Per un refuso sulla bozza, le scuole d’infanzia erano rimaste fuori dall’ordinanza. In realtà, entro domattina sarà pubblicata una nota di rettifica: ho sempre parlato di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E così è!

Da lunedì, le scuole tutte saranno fermate e sarà consentita la didattica a distanza. Nel contempo partirà la campagna di vaccinazioni per il personale scolastico che lo richiederà.