Ordinanza di Spirlì, scuole chiuse dall’8 al 21 marzo

E’ appena stata pubblicata sul portale della Regione Calabria l’ordinanza a firma del Presidente f. f. Nino Spirlì che ordina di disporre la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, dall’8 marzo al 21 marzo.

Resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza.

Clicca qui per leggere l’ordinanza

Ordinanza P.G.R. n. 10 del 05.03.2021