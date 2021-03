Catanzaro. Anche il centro Sos Astarte ha la sua panchina rossa

CATANZARO. Le operatrici sociali dell’associazione Astarte, impegnate nel centro antiviolenza di via Orsi, hanno inaugurato la panchina rossa, emblema della lotta contro gli abusi sulle donne e contro i femminicidi.

A fare gli onori di casa la presidente dell’associazione Maria Grazia Muri che ha accolto le diverse autorità e gli ospiti intervenuti al momento celebrativo. Per l’inaugurazione della panchina le attiviste del centro hanno espresso alcuni loro pensieri: “La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Panchina rossa che denota assenza. Panchina rossa che mantiene viva una presenza”.

Di seguito il servizio video dell’iniziativa.