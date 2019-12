Il Centro Commerciale Due Mari sul podio dei CNCC Marketing Awards 2019

Il Centro Commerciale è stato premiato con il certificato di merito nella categoria “footfall activation”, per il progetto “Lamezia Comics al Due Mari”

Giovedì 12 dicembre si è svolta la cerimonia di premiazione dei CNCC Marketing Awards, evento organizzato dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (CNCC), che ogni anno premia i progetti più innovativi realizzati dai centri commerciali associati. Quest’anno il contest ha visto la partecipazione di ben 52 progetti e tra questi Due Mari è stato premiato con il certificato di merito nella categoria “footfall activation”, per il progetto “Lamezia Comics al Due Mari”.

Simona Notarianni, marketing manager del Centro, ha ritirato il premio: “Quando la più importante fiera del fumetto della Regione Calabria si trasferisce in un Centro Commerciale nasce un evento tutto nuovo, capace di fungere da vero catalizzatore su un bacino allargato. Due Mari non ha solo messo a disposizione gli spazi espositivi, ma ha anche creato un calendario di attività e collaborazioni che hanno integrato alla perfezione la fiera nella quotidianità del Centro, coinvolgendo clienti e operatori commerciali” – queste le parole di Simona Notarianni.

L’evento ha attratto ben 30.000 visitatori in soli 3 giorni, rafforzando la notorietà del Centro su un bacino regionale, offrendo momenti di aggregazione e cultura per appassionati e non, valorizzando i contenuti creativi ed artistici del progetto.

La Direzione del Centro, dopo essere entrata in contatto con l’associazione Attivamente, da 9 anni organizzatrice dei Lamezia Comics, ha iniziato un lungo lavoro di relazione per analizzare le possibili collaborazioni e giungere a un risultato ambizioso: spostare la fiera dalla sua storica location in centro a Lamezia.

Gli organizzatori hanno in particolare valutato positivamente la location strategica, al crocevia di importanti arterie stradali e vicino all’aeroporto, la comodità e la disponibilità di parcheggi, nonché le possibili interazioni con il Centro Commerciale, che può offrire a tutti i visitatori ristoranti e servizi complementari.

La fiera ha mantenuto una delle sue caratteristiche più peculiari, l’ingresso gratuito, e sempre gratuitamente ha messo a disposizione una Navetta per collegare il Centro Commerciale alla città.

Un’edizione che resterà nella storia e che ha portato cambiamenti importanti, non solo per la nuova location, ma anche in termini di dimensioni: 3.200 mq. di fiera, nr. 50 espositori, centinaia di partecipanti ai tornei e ai contest organizzati.

Il Centro ha amplificato la portata della fiera, allestendo le sue gallerie con statue life size dei supereroi Marvel e Dc e proponendo live show acrobatici con stunt man in vesti di super eroi: oltre 60.000 sono state le presenze registrate nel weeekend con un picco di oltre 25.000 ingressi solo nella giornata di domenica.