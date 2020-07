Cetraro (CS). Incendiato stabilimento balneare

Sul posto i vigili del fuoco, ma la struttura è andata in buona parte distrutta

CETRARO. La notte tra domenica e lunedì a Cetraro persone non identificate hanno incendiato uno stabilimento balneare.

La struttura, ubicata in località “Lampetia”, é andata in buona parte distrutta, malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Le indagini per accertare il movente dell’attentato incendiario ed identificare i responsabili sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Paola. (fonte: Ansa).