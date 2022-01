Che fine ha fatto la costruzione della nuova e moderna struttura Covid a Lamezia?

Era il 17 novembre 2020 e ancora una volta, le speranze per l’Asp di Lamezia, di avere una sanità diversa, migliore e vicina ai cittadini, sono possiamo constatare che sono risultate vane

Comunicato Stampa

Eppure la solennità e la credibilità di chi, in quella data, annunciava il cambiamento, poteva essere rassicurante e credibile.

Da qui la domanda che le istituzioni preposte dovrebbero raccogliere e girare a chi di competenza, ovvero: che fine ha fatto il progetto della “nascita del nuovo stabile Malattie infettive e Microbiologia ed un Pronto Soccorso dedicato e con aree di diverse intensità di assistenza, così come solennemente promesso dalla d.ssa Latella, già commissario Asp”?

Infatti, la d.ssa Latella, nel ruolo affermava: “notizia importantissima, sono in fase avanzata, attraverso la gestione dell’appalto da parte di Invitalia, i lavori per la costruzione di una nuova Palazzina di tre piani, all’interno del perimetro Ospedaliero, ove saranno successivamente allocati in maniera stabile Malattie infettive e Microbiologia ed un Pronto Soccorso dedicato e con aree di diverse intensità di assistenza.

Naturalmente, individuate anche le propedeutiche risorse!

Continuava: “i lavori in questione dovrebbero iniziare nei prossimi 6-8 mesi”.

A questo punto possiamo con amarezza precisare, che anche queste, sono risultate belle promesse? Con amarezza, giro la domanda a chi potrebbe ricevere maggiori garanzie e risposte credibili.

Al Sindaco Mascaro, assieme all’intera amministrazione comunale. Il mio compito, nella figura di “soldato sentinella”, l’ho svolto!

Chi avvertirà il dovere di meglio sapere?

Salvatore De Biase

Già Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme