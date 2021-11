Cinquefrondi: 25 novembre Giornata in memoria di Roberta

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, come ogni anno da quando amministra la cittadina, organizza una Giornata di Sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne

Comunicato Stampa

La nostra Amministrazione su questa tematica si è sempre spesa anche con scelte importanti e coraggiose quali la Costituzione di Parte Civile nei processi per i reati legati alla Violenza di Genere, inserita nello Statuto Comunale; la Convenzione con Fondazione Lanzino; la Cittadinanza Onoraria ad Anna Maria Scarfò.

Quest’anno il programma prevede la “Giornata in Memoria di Roberta”, in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile Universale, con la Fondazione Lanzino e con L’Istituto Comprensivo F. della Scala.

Durante l’iniziativa verrà intitolata la Piazza e la Panchina Rossa a Roberta Lanzino ed i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo esibiranno i propri lavori sul tema.

Violenza è torturare, violenza è pedinare, violenza è calunniare, violenza è assassinare, violenza è deridere, violenza è violare la libertà.

Dal 1999 ogni 25 novembre, più di qualsiasi altro giorno, vengono ricordate le donne vittime di violenza, vittime di atti brutali che tolgono più della stessa vita.

Come Sindaco di Cinquefrondi e come Assessora alla Parità di Genere, vorremmo, in questo giorno, insieme alla comunità cinquefrondese, farci portavoce del ricordo tramite questa manifestazione che si svolgerà alle ore 11:00 nella Piazza adiacente alla fontana di Venere.

Ricordare e non dimenticare, parlare e non tacere, tutto questo porta in sè la speranza per la costruzione di una realtà libera dall’inumanità degli atti violenti contro le donne.