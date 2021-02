Al Circolo Tennis Lamezia tappa del Campionato italiano FITPRA

La prima fase del “Campionato Italiano FITPRA” continua in Calabria con la tappa presso il Circolo Tennis Lamezia

Un weekend che anticipa la primavera con temperature alte… fuori e dentro il campo.

Le gare sono state sempre vive e impegnative per tutti i partecipanti, in particolare per la categoria singolare maschile “All Star”, che ha visto 18 giocatori ai nastri di partenza.

Trionfa il giovane Vincenzo Sciammarella, strappando un non facile 4-2 4-2 a Romeo, in grande forma fisica.

Il vincitore aveva battuto in semifinale Pinto, con un secco 4-0 4-0, dopo aver eliminato Zizza e Saladino, rispettivamente ai quarti e agli ottavi di finale.

Sebastiano Romeo invece, vincitore con Gianluca Zizza della categoria di doppio maschile, era riuscito a superare la semifinale contro Musso, in una bella partita molto combattuta, dopo aver vinto in 3 set Gianfranco Franconiere e battendo agli ottavi di finale Grillone.

Tra le donne è Lucia Saturno ad aggiudicarsi il trofeo, vincendo contro Giada Franconeri 4-1 4-2, dopo aver battuto Duda e Rizzuto, entrambe di Botricello. Infine la gara di doppio femminile è andata all’affiatata coppia di Vibo Chindamo-Silvestri, che conquistano altri punti per consolidare il primo posto nella classifica regionale.

Complimenti a tutti i giocatori e un ringraziamento particolare all’ottimo padrone di casa Raffaele La Scala.

Prossimo appuntamento a Montepaone 27 e 28 febbraio.