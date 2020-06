Civico Trame riparte con “Civico Trenta e lode”: studio, svago e verde per gli studenti

Riaprono finalmente al pubblico le porte del Civico Trame di via degli Oleandri. Dopo il lungo periodo di lockdown dal 1 luglio sarà nuovamente possibile godere degli spazi che la struttura offre nel rispetto delle norme per il contenimento del virus e il distanziamento sociale

“Civico 30 e Lode” è l’opportunità di Civico Trame di studiare all’aperto con tutti i confort degli ambienti chiusi, migliorando la qualità dell’apprendimento, ma anche la concentrazione e il proprio benessere psicofisico: una boccata d’aria fresca in un’oasi tutta cittadina.

Gli universitari ancora alle prese con la sessione di esami estiva, e non solo, potranno approfittare delle scrivanie immerse nel verde, del Wi-Fi gratuito, della cucina, della possibilità di organizzare gruppi di studio/lavoro, della biblioteca con computer, dei parcheggi sempre disponibili, della pace e della quiete che caratterizzano il posto.

Piacevoli saranno anche le pause: dal caffè ai tornei di ping pong, alla possibilità di praticare sport a corpo libero e jogging fino al tramonto o organizzare aperitivi post studio con gli amici, approfittando dei divanetti esterni.

Sarà sempre cura dei nostri volontari del servizio civile garantire il silenzio nei momenti di studio, il rispetto delle regole e i vostri “30 e lode”!

Il Civico osserverà i seguenti orari di apertura fino a settembre: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20.30. Per evitare assembramenti e altri disagi sarà possibile prenotarsi tramite i canali social (Facebook e Instagram) o al numero 329-0566908.

Inoltre, giovedì 16 luglio alle 21 la redazione di Trame People On Air trasmetterà per la prima volta dal Civico l’ultima diretta streaming della stagione.

Il progetto, che ha lo scopo di costruire la rete di Trame. Festival dei libri sulle mafie e consolidare la sua community, in questi mesi ha messo insieme i volontari e gli ospiti di tutte le edizioni del Festival, vicini e lontani, dando vita settimanalmente ad un programma di approfondimento e attualità sui temi cari al mondo di Trame.

Nelle scorse puntata, egregiamente condotte da Maria Elena Saporito, sono intervenuti Gaetano Savatteri, Gioacchino Criaco, Tony Gentile, Marzia Sabella, Mario Vitale, Federico Varese, Claudio Cordova, Paolo Briguglia, Chiara Rapaccini, Bianca Stancanelli, John Dickie, Monica Zapelli, Mario Spada, Eman, Claudio Metallo, i testimoni dell’Associazione Antiracket Lamezia e i “tramati” di tutta Italia.

In attesa dell’evento finale, l’appuntamento con la prossima puntata è per giovedì 2 luglio alle ore 21, saranno con noi Francesca Fanuele giornalista e vice caporedattore de La7, Enzo Ciconte docente di Storia delle mafie italiane, presenteremo il fumetto le avventure de “il Commissario Mascherpa” in compagnia dell’autore Luca Scornaienchi direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza e di Annalisa Bucchieri direttore responsabile della rivista Polizia Moderna e come sempre collegamenti con i nostri volontari.

Le dirette e tutte le repliche sono visibili sui canali YouTube e Facebook di Trame Festival.