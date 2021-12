Colpo da 90 per la Promosport: benvenuto Nicola Mandarano

E’ tempo di arrivi in casa Promosport: Nicola Mandarano, attaccante classe ’82, precedentemente in forze alla ACD Campora, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata nella trattativa, difenderà i colori i bianco azzurri per la restante parte del campionato.

Talento ed esperienza contraddistinguono Nicola, che nel corso della sua brillante carriera ha indossato le maglie di numerose squadre, tra cui: Sambiase, Belvedere, Scalea, Palmese, Rende, Trapani, Siracusa, Ragusa e Paternò.

Lo staff tecnico e dirigenziale non nasconde la propria soddisfazione per l’acquisto del brillante attaccante, che andrà a potenziare, ancora di più, il reparto offensivo.

Per l’occasione abbiamo ascoltato Nicola, il quale si dice entusiasta e determinato a fare del proprio meglio. Ecco le sue parole: “E’ stato facile accettare la chiamata della Promosport, in quanto è una delle società più serie e ambiziose della Regione. Tra l’altro, negli anni precedenti, ho giocato con molti ragazzi della squadra. La società è molto organizzata e ha a disposizione uno staff tecnico di rilievo, Claudio e Massimo Morelli sono dei grandi professionisti per la categoria. Infine, mi preme ringraziare il presidente Folino, una persona straordinaria che ho avuto il piacere di conoscere. Farò del mio meglio per contribuire, insieme ai miei compagni, al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.