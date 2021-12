La Vigor 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore centrale classe ’82 Riccardo Cossu e del’under Michele Gallo, terzino classe ’01.

Informa, inoltre, di aver ceduto al San Nicola da Crissa il portiere Flavio Marino e l’attaccante Michele Zaffino.

A questi ultimi il ringraziamento per il contributo fornito in biancoverde e i migliori auguri per il proseguimento della loro carriera.