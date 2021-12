Compagnia Vercillo. Calendario 2022 in edicola e “La Fortuna con la C maiuscola” disponibile on-line

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, è in distribuzione il calendario 2022 della Compagnia Teatrale Giovanni Vercillo di Lamezia Terme

Dodici mesi di immagini di scena che hanno lo scopo di tenervi compagnia nelle vostre case durante tutto l’anno con l’augurio di poter presto riprendere gli spettacoli dal vivo nei teatri e nelle piazze. Grazie alla raccolta fondi realizzata con il calendario dello scorso anno, la Compagnia Vercillo è pronta ad iniziare la nuova stagione teatrale nonostante le difficoltà di quasi due anni di assenza di manifestazioni. Il calendario è in distribuzione presso l’Edicola Bernardi in Lamezia Terme Sambiase alla via Alcide De Gasperi ma può essere richiesto anche direttamente agli attori.

Per la realizzazione del calendario, la Compagnia ringrazia gli amici sponsor: Gran Dettaglio Mete, Grand Hair Isabella Macrì, Bakery, Caseificio Fragola, Macelleria Calabria, Tahiti Fiori, Mondo Casa, PG Decorazioni e Termitalia.

Il Gruppo Vercillo, in occasione delle imminenti festività natalizie, vuole inoltre omaggiare il proprio pubblico con il caricamento a partire dal giorno di Natale della commedia “La fortuna con la C maiuscola” sul canale youtube degli amici di lameziaterme.it dove sono già presenti altre commedie caricate lo scorso anno.

La commedia “La fortuna con la C maiuscola” è stata portata in giro per tutta la Calabria con più di 50 repliche e numerosi riconoscimenti e premi. Protagonista è una famiglia degli anni ‘60 con la necessità di sopravvivere anche sotto il profilo meramente alimentare, mai come in questo periodo possiamo affermare che purtroppo la storia si ripete. Il protagonista, Antonio, vive insieme alla sua sconfortata moglie Maria, una donna provata dalla vita amara e ormai rassegnata e con Pasqualino (fratello di lei), con il quale c’è completo disaccordo. Pasqualino è un giovane mentalmente disabile, tanto da credere di essere il loro figlio. Antonio è talmente povero che vive sempre col desiderio di fare soldi; come se la fortuna di avere soldi potesse risolvere ogni problema. Finisce così per mettersi nei guai: pur di racimolare qualche soldo, firma carte false, inventa falsi funerali e strani decessi. Arriva il colpo di fortuna ed alla fine arriveranno anche i soldi ma la vera fortuna sarà la conquista dell’affetto della propria famiglia.

Tutti i componenti della Compagnia augurano a tutto il proprio pubblico ed ai lettori di lameziaterme.it i migliori auguri di Buone Feste.