Conclusa la seconda edizione della rassegna "Ma che Musical...Maestro!"

Si è conclusa con il sorriso e la melodia, la seconda edizione della rassegna “Ma che Musical…Maestro!”, svoltasi nel suggestivo scenario dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia a Lamezia

La manifestazione è stata ideata e curata dalla Compagnia teatrale della Scuola di arti sceniche, “A regola d’arte, con il prezioso supporto comunicativo di “Emmepi Produzioni” e la sinergica collaborazione del gruppo teatrale “G. Vercillo”.

L’evento si inserisce all’interno del programma artistico della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale.

Un’edizione che si è caratterizzata per la sua valenza sociale come ripartenza emotiva e culturale. Dopo infatti, un lungo e forzato lockdown, il teatro ha potuto riaccendere le sue luci ed illuminare socialità e arte in tutte le sue forme.

Quattro serate differenti per oggetto artistico ma tutte accomunate da meticolosità scenica, professionalità artistica, ricchezza umana. Dopo una partenza nel segno di Pandemonium, si sono susseguite due serate- spettacolo che hanno portato in scena classici della letteratura con la rivisitazione artistica, del performer Federico Voghera, nelle vesti di regista ed attore. A concludere la rassegna, la comicità lametina del gruppo teatrale Vercillo, con l’esilarante commedia “La Fortuna con la C maiuscola”.

Durante la rassegna, il pubblico ha potuto godere della ricchezza storica che naturalmente si è imposta alla vista, con maestosità e bellezza.

Siamo soddisfatti -ha dichiarato Tiziana De Matteo, direttrice associazione organizzatrice e presidente comitato provinciale Fita CZ – per una edizione nata dall’incertezza ma che ha saputo regalare al pubblico, curiosità e serenità. Il progetto è stato portato avanti non solo e soltanto per animare l’estate calabrese, quanto e soprattutto per ritornare a far parlare del bello degli artisti, della cultura teatrale. Ringrazio – ha concluso De Matteo. quanti hanno creduto in noi ed hanno investito, senza limiti di tempo e fatica, in un progetto coraggioso ed ambizione ma sicuramente necessario. Grazie a chi ha collaborato, gli sponsor per il supporto economico ed i commissari prefettizi per la fattiva collaborazione. Un plauso lo rivolgo a tutti gli attori, ed alle realtà associative e scolastiche. Ringrazio gli alunni del liceo coreutico “T. Campanella” e del liceo classico Fiorentino, per aver inserito l’evento in un contesto didattico ricordando la necessità di un teatro quale momento di crescita culturale.

Soddisfazione giunge anche da Raffaele Paonessa, regista del gruppo Vercillo, che ha ammonito sull’importanza di conoscere le ricchezze del nostro territorio, come appunto l’Abbazia, e di avere il coraggio di provare insieme, e forse timidamente, a riappropriarci delle nostre esistenze. Ha ringraziato il pubblico per la dedizione con la quale segue la sua compagnia, invitando tutti il 2 agosto, per seguire la sua folle ciurma, a Filadelfia per un’altra serata sotto le stelle.