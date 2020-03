Conclusa la settima edizione del Festival Nazionale “Facce da bronzi”

Grande successo di pubblico per il concorso artistico del rinomato festival della comicità nazionale “Facce da Bronzi” giunto alla VII edizione

Dopo le due tappe italiane realizzate nella città di Roma e Milano, lo scorso 28 febbraio il festival è approdato nella città di Lamezia Terme, con un’ultima selezione, all’interno della rassegna “Vacatiandu”.

La manifestazione ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e sostenuta dalla Regione Calabria PAC 2014/2020, con la direzione artistica dell’autore di Zelig e Colorado Alessio Tagliento, ha entusiasmato e fatto divertire il numeroso pubblico lametino presente all’evento, nonostante i noti problemi di attualità.

Una travolgente serata al teatro Comunale Grandinetti presentata magistralmente dall’imitatore di radio “Kiss Kiss” e “Made in Sud” Gennaro Calabrese che ha deliziato la platea con i suoi molteplici personaggi e le sue brillanti imitazioni, e la partecipazione dell’ospite speciale Marco Capretti dalla trasmissione di Rai due “Made in Sud”, del cantautore calabrese Pierluigi Virelli e con le incursioni del duo comico “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) che hanno accompagnato gli otto comici provenienti da diverse regioni in una sfida all’ultima battuta.

Ad aggiudicarsi un posto nella finalissima sono stati il comico messinese Stello Tomasello, il duo romano Piero e Christian, i comici Francesco Porcu da Cagliari e Denny Napoli da Messina, valutati da una giuria tecnica composta dall’attore del Bagaglino Gigi Miseferi, dal direttore artistico di Vacatiandu Nico Morelli, dagli attori dei Vacantusi Walter Vasta, Sabrina Pugliese e da Giovanna Villella, critica teatrale e docente.

La manifestazione, si è conclusa sabato 29 febbraio con lo spettacolo finale nella magnifica location del teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dove i dieci brillanti comici finalisti si sono esibiti per conquistare i prestigiosi premi di “Facce da bronzi” sostenuti dagli applausi e dalle risate del numeroso pubblico presente all’evento.

Alla fine, a salire sul podio, al terzo posto i comici Piero e Christian da Roma, al secondo Francesco Porcu da Cagliari che si è aggiudicato anche i premi del pubblico, della critica radio Touring104 e “Un sorriso per l’Unicef” (assegnato da una giuria di bambini e patrocinato da Unicef Italia), al primo posto, il comico messinese Denny Napoli con un brillante monologo che ha spaziato sui temi della quotidianità riferita all’essere meridionali. Come miglior testo, il premio “Giacomo Battaglia” è andato a Francesca Falchi da Cagliari, mentre, il premio originalità “Vacantiandu” al giovane milanese Amedeo Abbate. Lo spettacolo finale, dedicato all’attore reggino Giacomo Battaglia a quasi un anno dalla scomparsa, è stato presentato dell’attore comico del Bagaglino Gigi Miseferi con la partecipazione in qualità di ospite speciale del comico napoletano Carmine Faraco dalla trasmissione televisiva Colorado e i simpatici interventi del duo comico reggino I non ti regoli. Il Festival, realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, l’Accademia del comico, l’associazione I Vacantusi e il Cab41, è stato patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Milano, dalla città di Roma V municipio e dalla Città di Torino, ed è cofinanziato da “Funder 35” nell’ambito del progetto “New Theatre Training”.