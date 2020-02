Concluso il “5° Calabria Cup Open” organizzato dal Fight Club Lamezia

Si conclude nella giornata di domenica 16 febbraio 2020 il “5° Calabria Cup Open” valevole per il titolo centro sud FIGMMA di MMA e Grappling ed interregionale CSEN kickboxing

L’evento, ospitato dal palasport di Maida ed organizzato dal Fight Club Lamezia Terme, ha visto centinaia di atleti impegnati nelle varie competizioni ed i bambini nei percorsi appositamente ideati.

Tantissime le società sportive che hanno aderito all’iniziativa ed altrettante le imprese locali a sostegno della stessa.

Il Fight Club Lamezia Terme ha lanciato in campo circa 20 atleti di cui molti all’esordio che hanno tutti avuto magnifiche prestazioni, di seguito i risultati:

Serafino Piacente: 1º classificato Grappling assoluto 70kg, salta MMA per ritiro avversario;

Chiara Gariano: resta fuori per mancanza avversaria;

Hamza Zyane: esordisce con un 2º posto in MMA cadetti e grappling 66 kg;

Roberto Calimeri: perde il match per infortunio;

Matteo De Luca: esordisce con 1º classificato MMA cintura bianca 61 kg (sottomissione);

Alberto Bisogni: grappling 66kg assoluto 2º classificato;

Andrea Cerra: grappling 66 kg bianca 1º classificato (esordio);

Marco Tornese: grappling 77 kg assoluto 1º classificato, k1 full 75 kg 1º classificato (tko 2 round) , MMA assoluto 77 kg 1º classificato (1º round);

Pietro Giovannelli: grappling 70 kg assoluto 1° classificato e 2º classificato 77kg;

Luca Vescio: MMA 61 kg assoluto 2° classificato (esordio)

Francesco Viterbo: 3º classificato grappling assoluto 77 kg

Mattia Mordocco: grappling bianca 2° classificato, MMA cintura bianca 2° classificato, kick lite 2° classificato (esordio)

Eugenio Izzo: 1°classificato grappling bambini 8 anni (rear naked choke) esordio

Domenico Cerra: 1º classificato grappling bambini 7 anni 30 kg (esordio)

Bruno Gagliardi: 1º classificato grappling bambini 7 anni 35kg (esordio)

Francesca Molinaro: 2º classificato kickboxing light 11 anni 40 kg

Nicholas De Filippis: 2º classificato kickboxing light 60 kg (esordio)

Luigi Molinaro: 1º classificato percorso bambini 4 anni