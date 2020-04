Coronavirus. Adoc Calabria: evitare gli investimenti sbagliati

Stiamo attraversando la crisi più difficile dal Secondo dopoguerra

COMUNICATO STAMPA

È una battaglia che si sta dimostrando sempre più estenuante e che, certamente, non potrà essere minimizzata. Per questo, il rispetto delle regole e la pazienza, rappresentano, oggi, le nostre uniche armi.

Purtroppo, complice la crisi economica che si sta registrando a causa della pandemia Covid-19, insieme al momento di grave incertezza in cui si trovano i mercati, sempre più consumatori cercano di ottimizzare i propri risparmi.

La nostra preoccupazione come Adoc Calabria si rivolge, appunto, a quei risparmiatori/consumatori che presi da timori, giustificati dal momento, possano essere indotti ad affrontare investimenti sbagliati, affidandosi a piattaforme di investimento fraudolente e, così facendo rischiando di vanificare i sacrifici di una vita.

Ragion per cui, il nostro appello si rivolge a tutti i consumatori, affinché prestino maggiore attenzione nella scelta su chi affidare i propri risparmi, soprattutto in questo periodo di crisi, dove il palcoscenico tende ad essere occupato “abusivamente” da figure prive di scrupoli morali.

Il nostro invito, ancora, è quello di rivolgersi a centri o figure specializzate che diano le giuste e corrette informazioni ed indicazioni al fine di riconoscere quelle piattaforme di investimento farlocche, nonché, a diffidare da quei contatti inaspettati, che siano telefonici, a mezzo email o, addirittura, tramite social-network.

In questa fase così delicata, la migliore autotutela è quella di non reagire al fine di evitare di prestarsi agli stessi.

Alla luce di quanto detto, invitiamo tutti i consumatori ad evitare incauti investimenti, ed affrontare preliminarmente una valutazione, uno studio attento, all’insegna della diligenza della piattaforma di investimento alla quale affidarsi. Tutto ciò affinché si possano evitare spiacevoli sorprese.

Come Adoc Calabria ribadiamo, ancor di più in questo periodo, la nostra vicinanza, attraverso le nostre sedi territoriali situate in tutta la Regione Calabria, e mettiamo a disposizione i nostri contatti per tutti i consumatori che abbiano necessità di ausilio.

Marilina Pizzonia