Coronavirus. Anche Ryanair riduce i voli dal 17 marzo all’8 aprile

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Ryanair informa i propri passeggeri di aver ridotto il numero di voli a partire da martedì 17 marzo

Cosi come Alitalia e Easyjet, anche la compagnia irlandese si adegua all’emergenza Coronavirus.

Di seguito la nota:

Oggi Ryanair (lunedì 2 marzo) ha notificato ai passeggeri la riduzione del suo programma di voli a corto raggio (principalmente da e verso l’Italia) fino al 25% per un periodo di 3 settimane dal 17 marzo al mercoledì 8 aprile, in risposta al Covid- 19 Virus. Durante la scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni durante quel periodo di fine marzo / inizio aprile, in risposta al virus Covid-19. Vi è stato anche un significativo aumento delle mancate esibizioni di passeggeri sui voli, in particolare da e all’interno dell’Italia.

Ryanair non si aspetta che queste cancellazioni abbiano un impatto materiale sull’orientamento dell’anno corrente (fine marzo 2020), ma è troppo presto per ipotizzare quale impatto avrà l’epidemia di Covid-19 sui guadagni dell’esercizio 21. Ryanair continuerà a monitorare attentamente le prenotazioni e continuerà a flettere i suoi programmi in risposta a questa situazione in via di sviluppo. Ryanair sta lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e sta seguendo tutte le linee guida fornite dall’OMS e dall’AESA per garantire la salute e il benessere delle nostre persone e dei nostri clienti.

Una riunione di azione quotidiana di Covid-19 in tutte le aree della compagnia aerea è stata avviata dal lunedì 24 febbraio e si sta concentrando sul mantenimento dell’efficienza operativa e sul risparmio dei costi per far fronte all’attuale recessione negli affari causata dal virus Covid-19, tra cui:

Il programma si interrompe quando i modelli di prenotazione cambiano

Assegnazione delle ferie annuali e / o delle ferie non retribuite ai piloti e all’equipaggio di cabina

Reclutamento, promozione e blocco dei pagamenti in tutta la rete

La collaborazione con fornitori di terze parti per ridurre i costi

Ryanair rimane una delle compagnie aeree più forti del settore con 4 miliardi di euro in contanti in bilancio, costi unitari leader del settore, il 90% della flotta di proprietà ed è priva di debiti. Prevediamo che questo virus Covid-19 comporterà ulteriori problemi alle compagnie aeree dell’UE nelle prossime settimane.

Michael O’Leary, CEO del gruppo Ryanair, ha dichiarato:

“In questo momento il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo qualsiasi rischio per le nostre persone e i nostri passeggeri. Abbiamo un numero elevato di prenotazioni nelle prossime due settimane, ma c’è stato un notevole calo verso la fine di marzo, inizio aprile. È logico tagliare selettivamente il nostro programma da e verso quegli aeroporti in cui i viaggi sono stati maggiormente colpiti l’epidemia di Covid-19.

Questo è un momento di calma. Faremo dei tagli ragionevoli ai nostri programmi nelle prossime settimane per riflettere le prenotazioni più deboli e cambiare i modelli di viaggio. Tutti i clienti interessati saranno avvisati di eventuali cambiamenti di programma con almeno 14 giorni di anticipo. Mentre l’80% delle persone che contraggono Covid-19 soffre solo di sintomi lievi, il rischio di infezione può essere significativamente ridotto mediante frequenti lavaggi delle mani con acqua e sapone.

Continueremo a rispettare pienamente le linee guida dei governi nazionali, dell’OMS e dell’AESA, in quanto vengono periodicamente aggiornate. Aggiorneremo il mercato a tempo debito su eventuali sviluppi significativi”