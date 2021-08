Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati al 29 Agosto

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.076.812 (+2.823).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.324 (+240 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 282 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.657 (10.510 guariti, 147 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.198 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.151 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.988 (23.383 guariti, 605 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 390 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.986 (6.883 guariti, 103 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.415 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.338 (23.984 guariti, 354 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 345 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 336 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.748 (5.654 guariti, 94 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica zero nuovi positivi e due ingressi in T.I. dell’AOU Materdomini.

L’Asp di Cosenza comunica 58 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 54 unità e non di 58 in quanto 4 pazienti, di cui 3 residenti in regione e 1 residente fuori regione, sono stati trasferiti all’A.O.U. Mater Domini.

L’Asp di Crotone comunica nessun soggetto positivo; un ospedalizzato viene sottratto perché trasferito e ricoverato presso AOU mater domini in rianimazione e preso in carico da ASP di Catanzaro.

L’ Asp di Reggio Calabria comunica 167 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

L’ Asp di Vibo Valentia comunica un ricoverato in M. I. residente nella Provincia di Reggio Calabria.