Coronavirus: i dati della Calabria aggiornati all’8 Agosto

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1013263 (+2.154).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 72163 (+104 rispetto a ieri).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 217 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 211 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10322 (10177 guariti, 145 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 976 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 943 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23002 (22423 guariti, 579 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 247 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6676 (6574 guariti, 102 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1030 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 998 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23316 (22971 guariti, 345 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 111 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5607 (5515 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica che dei 3 soggetti positivi di oggi 1 è soggetto residente fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica 7 guariti dal setting altro fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che: “Il nuovo ricovero NON in T.I. riguarda un residente fuori regione”.