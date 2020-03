Coronavirus. Lamezia, esercenti mettono a disposizione moduli autocertificazione

In questi giorni di “clausura” è cresciuto tanto il senso di comunità così che gli esercenti del comune di Lamezia Terme, hanno messo a disposizione i moduli necessari per l’autocertificazione dedicata agli spostamenti necessari

Già nei giorni scorsi avevamo parlato di alcuni esempi di generosità, ma ce ne sono tanti altri che ci sfuggono e noi siamo qui per raccontarvi ciò che ancora oggi può sembrarci sorprendente.

Tra questi, quello di diversi esercenti lametini che hanno messo a disposizione, all’interno dei propri locali, il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti alla luce del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato lunedì 9 marzo, per contenere l’epidemia di coronavirus in Italia.

Non tutti sono provvisti di una stampante a casa, chi vuole può quindi richiedere il modello presso i punti vendita, così facendo la lontananza forzata si sente meno, poiché è come se ci fosse una mutua collaborazione fra i cittadini.

Il buon senso ci impone sempre la cautela, ma ogni gesto di solidarietà fa bene al cuore e noi auspichiamo che si moltiplichino, così da lasciarci alle spalle questo brutto periodo con una consapevolezza: quella che malgrado le distanze imposte non abbiamo rinunciato all’essere umani nel momento del bisogno.