Coronavirus. Lametini al servizio dei lametini

Il governo annuncia nuove strette nel contrasto al coronavirus e chiudono locali, negozi, pub, parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni tipo e tutti i reparti aziendali non indispensabili alla produzione

C’è chi fa la sua parte restando a casa e chi, pur non potendo lavorare normalmente, decide di mettersi a disposizione della comunità.

Anche Lamezia si dimostra solidale e si registrano lodevoli esempi di generosità.

Uno fra tutti, la nota pizzeria di Via Giosuè Carducci, Perlage Club Gourmet, che, seppur chiusa al pubblico, ieri sera ha voluto offrire le proprie pizze al personale medico del nostro pronto soccorso, come raccontato dagli stessi titolari in un post facebook, non auto-celebrativo, “ma per spingere, chi può, a dare un piccolo aiuto a chi adesso ne ha più bisogno.”

E spiegando: “Nel nostro piccolo abbiamo provato a dare una mano a chi in questo momento lavora senza sosta per far tornare tutto alla normalità”.

O l’azienda agricola Giuliano-Vesci che, per limitare gli spostamenti dei propri clienti, ha messo in atto una iniziativa di consegna a domicilio dei propri prodotti, con la possibilità di ordinarli via web al sito www.aziendagiulianovesci.it.

L’azienda, associata Coldiretti, offre solo prodotti ortofrutticoli coltivati in loco, nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente utilizza, per le consegne, cassette con la politica “vuoto a rendere” per eliminare l’uso della plastica.

I prodotti in consegna vengono raccolti la mattina stessa, senza sostare in celle frigorifere, fornendo al cliente finale un prodotto fresco.

Il titolare dichiara “Crediamo che ora più di prima la consegna a casa sia di fondamentale importanza per evitare spostamenti dei clienti in luoghi affollati e dare nello stesso tempo la possibilità di mangiare prodotti genuini appena raccolti dalla terra. Vogliamo mandare questo messaggio ad ogni cittadino Lametino per dimostrare che insieme possiamo vincere ogni ostacolo”.

E’ nelle situazioni più dure che bisogna tirar fuori il meglio di sè: resistiamo oggi, distanti gli uni dagli altri, per riabbracciarci più forte domani, e ristabilire la tanto bramata “normalità”.