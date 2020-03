Gallucci (Asp): basta campagne elettorali, aiutiamo l’ospedale

Buone notizie per l’Ospedale di Lamezia Terme, domani 13 marzo il Direttore Sanitario Antonio Gallucci, incontrerà Vincenzo Bernardi, un ragazzo che in piena autonomia, ha dato il via da una raccolta fondi tramite il metodo del crowfunding raccogliendo in pochissimi giorni la ragguardevole cifra di 13.000 euro.

Insieme parleranno dell’emergenza nella quale versa anche il nostro territorio e per il quale la raccolta continua.

La struttura ha bisogno di qualsiasi dotazione e apparecchiature tipo ventilatori, respiratori automatici in quanto se dovesse accadere un’ondata di ricoveri non prevista, più strumentazione è a disposizione dell’ospedale e meglio è.

Bisogna essere pronti ad ogni evenienza, ogni bene donato è un dono alla comunità intera in quanto l’ospedale deve essere pronto ad accudire chiunque venga ricoverato.

Il Direttore Sanitario fa sapere di aver messo in pista tutto ciò che ha inviato il ministero della salute, pronti ad attivare anche altro se necessario; ogni sforzo del singolo, dal cibo alle cose più essenziali, sono le ben venute.

Bisogna tutelare l’ospedale, perché nessuno debba denigrare il lavoro di centinaia di medici e operatori sanitari, i quali sacrificano il proprio tempo e la propria salute per la nostra incolumità.

Ognuno di loro ha delle famiglie, ma sa che adesso la priorità è far fronte ad un’emergenza senza precedenti, in grado di renderci più forti se sapremo trarre da ciò un insegnamento fondamentale: malgrado le distanze restare uniti, solo così andrà tutto bene.

Bisogna smettere di sentirsi sempre in campagna elettorale, siamo qui per dare la vita e non disservizi, tutti pronti a fare la nostra parte fino a quando sarà necessario, questo è lo spirito di tutto il personale che opera all’interno dell’Ospedale di Lamezia Terme, questo è il messaggio da inviare a tutti i cittadini, donate, perché anche un solo euro può fare la differenza nella battaglia contro il virus, una battaglia che abbiamo intenzione di vincere, insieme.