Coronavirus. Nuovo caso positivo a Vibo Valentia

A darne notizia è lo stesso sindaco della città, Maria Limardo, che ha informato i cittadini tramite una diretta sulla sua pagina Facebook

Secondo quanto appurato, si tratterebbe di una persona di Vibo Valentia che si è recata fuori regione agli inizi di marzo, prima ovviamente dei divieti, per rientrare pochi giorni dopo.

Allo stato è sintomatico e si trova in quarantena domiciliare anche se presenta febbre e leggere difficoltà respiratorie ma non è in gravi condizioni.

Già predisposte tutte le misure di sicurezza del caso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale.

Con questo nuovo caso il totale dei positivi registrati nella provincia di Vibo Valentia sale a 8.