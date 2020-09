Coronavirus. Oms: quarantena resti di 14 giorni

La Francia ridurrà la quarantena da 14 a 7 giorni, e sembra che anche l’Italia stia valutando questo approccio, come ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri

Sentita dall’Adnkronos Salute sulla questione, l’Organizzazione mondiale della sanità fa sapere che “continua a raccomandare una quarantena di 14 giorni per le persone che sono entrate in contatto con casi di Covid-19.

Questa raccomandazione – precisa Cristiana Salvi, programme manager External Relations Health Emergencies and Communicable Diseases dell’Oms Europa – si basa sui dati disponibili relativi ai periodi di incubazione: la media è di circa 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni. Alcuni Paesi stanno valutando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena se combinato con i test”.

“Quando applicano le misure, questi Paesi prendono in considerazione sia i dati scientifiche che i fattori sociali. L’esempio francese – continuano dall’Oms – può essere preso come quello di un Paese che adatta la sua risposta all’accettazione delle misure da parte delle persone, per aumentarne la conformità”. Insomma, da Ginevra “stiamo seguendo queste discussioni, ma manteniamo la nostra raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per impedire la trasmissione successiva” di Sars-Cov-2.