Coronavirus. Le preoccupazioni del Comitato Malati Cronici e Italia Nostra

Preoccupazione per le necessità delle persone con patologie croniche o disabilità confinate in quarantena

Comunicato Stampa

La esprimono l’associazione malati cronici e Italia nostra in una nota nella quale informano che giungono varie segnalazioni da più parti d’Italia dalla Calabria e da Lamezia Terme su difficoltà inerenti le restrizioni della pandemia per alcune particolari categorie, problematiche che non possono restare inevase

Ferme restando le direttive di Protezione Civile e Governo, le associazioni segnalano l’urgenza di chi non è autosufficiente e che vede ulteriori difficoltà assistenziali a domicilio per le restrizioni del loro proprio movimento o del movimento di chi dovrebbe assisterli.

E’ fondamentale che il bene comune venga tarato sul bene delle persone più fragili. Italia Nostra e Malati Cronici chiedono con forza che per i cittadini con disabilità vengano immediatamente adottate misure assistenziali in grado di sopperire le carenze del momento, con l’auspicio che il loro allarme porti rapidi ausili e induca a ripensare le emergenze e il diritto alla salute sempre sul metro e sui diritti dei più deboli.

Invitano inoltre alcuni dirigenti ospedalieri e direttori sanitari ad usare anziché linguaggi inappropriati e lanciare offese alle associazioni e ai sindacati a pensare in maniera seria alla sicurezza di quanti sono costretti a recarsi in ospedale e a tutto il personale.