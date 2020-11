Covid: una vittima in Calabria. Morto un 73enne a Nocera Terinese

Aumentano le vittime di Coronavirus in Calabria

Quest’oggi un 73enne di Nocera Terinese è morto perchè affetto da Covid-19.

Ad annunciarlo è il primo cittadino nocerese Antonio Albi sulla propria pagina facebook.

Ecco le sue parole:

Con immenso dolore vi comunico che questa matting è avvenuto un decesso per Covid nel nostro comune.

Al dolore della famiglia e a quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto, si aggiunge il mio personale.

Non possiamo essere presenti in questa triste giornata, ma i nostri pensieri vi accompagnano in questo momento terribile.

Una comunita intera si stringe intorno a voi per la perdita dell’amico di tutti.

Buon viaggio VITTORIO.

Vi chiedo di rispettare tutte le prescrizioni indicate nel DPCM per fronteggiare questo nefasto virus.