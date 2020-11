Lombardia, Piemonte e Calabria zona arancione dal 29 novembre prossimo.

Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos “il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte. Dunque le tre regioni non saranno più rosse. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre”.