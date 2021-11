Covid Italia, “nessuna Regione in zona gialla la prossima settimana”

Sottosegretario Costa: “In zona arancione restrizioni solo per non vaccinati ma no lockdown”



Regioni in zona gialla dalla prossima settimana, con regole più restrittive rispetto all’attuale zona bianca, alla luce dei contagi Covid in Italia? “No, dai dati al momento la situazione è sotto controllo. Alcune regioni, come il Friuli, il Veneto, le Marche vanno un po’ attenzionate” dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

Quanto alle misure restrittive e ai non vaccinati, “qualora ci dovesse essere il cambio di colore di una regione e si vada in arancione, visto che la zona arancione prevede in automatico tutta una serie di restrizioni come ad esempio la chiusura dei ristoranti la sera, io credo che possa essere giusto valutare di tenere aperte queste attività e di dare la possibilità di usufruirne solo a chi si è vaccinato” dice Costa.

“Mi auguro che non si arrivi mai a questo scenario – aggiunge – ma di fronte alla possibilità di richiudere le attività o di mantenerle aperte dando la possibilità alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani che sono vaccinati di poter usufruire di questa opportunità mi pare una riflessione di buon senso”. Ipotizzabile arrivare anche al lockdown per non vaccinati come in Austria? “No, quello è qualcosa di diverso e ancora più restrittivo che io non condivido”, afferma netto Costa.