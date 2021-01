D’Ippolito: “Opportuno ricordare la Giornata della memoria!”

Giuseppe D’Ippolito (M5S) in un suo post su Facebook invita a ricordare la Giornata della memoria, tracciando la relazione esistente tra quest’ultima e il 2021

“Forse mai come quest’anno è opportuno dedicare il nostro pensiero e il nostro impegno alla Giornata della memoria. Vi starete chiedendo cosa hanno di particolare in relazione il 2021 e la Giornata della memoria.

La storia ci ha insegnato che è proprio nei periodi di grande crisi economica e sociale che si fanno strada pensieri di odio e sopraffazione. Quello che viviamo sarà uno degli anni più difficili di sempre, a causa delle gravi ferite inferte dal Covid-19. Non è un caso che proprio negli ultimi anni abbiano preso sempre più piede gruppi negazionisti e suprematisti dagli Stati Uniti all’Ungheria, dall’Italia al nord Europa e alla Russia. Non è un caso che proprio all’indomani della prima guerra mondiale si sia fatta strada in Germania la follia nazista. È nei momenti di crisi economica e sociale che si cerca il nemico da abbattere, il capro sul cui capo far ricadere tutte le colpe dei mali contemporanei. Episodi di violenza, gruppi negazionisti e persino recenti arresti ci fanno capire che non dobbiamo abbassare la testa. Non dobbiamo permettere che ci si abbandoni all’odio. Oggi più che mai è attuale la Giornata della memoria, oggi più che mai dobbiamo impegnarci affinché ciò che è stato non abbia a ripetersi mai più.”