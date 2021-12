Dolce Natale: i mercatini delle festività a Decollatura

Dolce a Natale a Decollatura con i mercatini che conquistano sia adulti che bambini e che creano il clima caratteristico della festa

Un evento adatto a grandi e piccini che, per un pomeriggio, hanno potuto respirare appieno l’atmosfera natalizia nonostante il difficile, lunghissimo periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid-19.

Ha registrato un notevole successo l’iniziativa promossa dalla Proloco di Decollatura “Dolce Natale – Mercatini di Natale e non solo” che ha visto scendere in campo le associazioni locali, le attività commerciali e anche i giovani artigiani decollaturesi e non solo per dare vita a stand vivaci, variegati, ricchi di sorprese e con un occhio rivolto al prossimo.

Non sono mancate le attività ristorative, che hanno deliziato i presenti con leccornie dolci e salate, accompagnate da un buon vin brulè.

La Banda Musicale Città di Decollatura ha allietato organizzatori e popolazione con le tipiche melodie natalizie che hanno contributo a scandire un clima di festa generale, letteralmente esploso con l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi doni per i più piccoli in sella ad una Cinquecento.

L’iniziativa è stata promossa dal Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Serrastretta. Soddisfatto dell’andamento dell’evento il presidente della Proloco Decollatura Michele Astorino che, nel ringraziare tutte le attività e le associazioni coinvolte, ha fissato già l’appuntamento con il mercatino al prossimo anno.

Raffaella De Grazia