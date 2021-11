Doppio Umbaca regala la vittoria al Lamezia sul Paternò

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per l’F.C. Lamezia Terme che dopo Portici espugna anche Paternò

Tony Lio che schiera una linea di centrocampo inedita con Corapi e Bernardi accanto a Maimone, viste le precarie condizioni di Salandria. Miceli in difesa prende il posto dell’infortunato Sirignano.

Trio d’attacco composto dal rientrante Verso con Haberkon e Da Dalt.

Gialloblu che fanno un primo tempo ad alti ritmi, vanno anche in vantaggio con Corapi con punizione da fuori ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

I lametini reclamano anche due rigori, uno per un mani su tiro di Bernardi e un altro per atterramento di Haberkon ma l’arbitro in entrambi i casi fa proseguire.

Doppio cambio al 10′ del secondo tempo che risolve la partita: Bezzon e Umbaca rilevano Verso e Umbaca ed è proprio quest’ultimo dopo 5 minuti a sbloccare il risultato grazie ad un bel colpo di testa che finalizza una bella triangolazione tra l’attaccante e Miliziano.

Continua il forcing lametino e il Paternò si fa pericoloso su punizione, ma respinge la difesa ospite. Nell’occasione i siciliani reclamano un rigore per tocco di mani in area ma anche stavolta l’arbitro lascia proseguire.

Al 30′ i locali restano in dieci per l’espulsione di Cangemi per somma di ammonizioni.

In pieno recupero è ancora Umbaca a segnare su passaggio di Maritato.

Preziosa vittoria per l’F.C. Lamezia Terme che resta a quattro punti dalla capolista Gebilson.

Prossimo turno domenica 21 novembre in casa con il Real Aversa.

PATERNO’ – F.C. LAMEZIA TERME 0-2

PATERNO’: Latella; Bisconti, Scoppetta, Bontempo, Puglisi, Palermo, Basualdo, Cangemi, D’Anca, Foderaro, Camara. A disp. Busà, Dama, Mangiameli, Guarnera, Rizzo, Fofana, Fazio, Zappalà, Pappalardo All. Torrisi



F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Camilleri, Miceli, Tipaldi, Bernardi, Maimone, Corapi, Verso, Haberkon, Da Dalt. A disp. Gentile, Rechichi, Tringali, Bezzon, Salandria, Umbaca, Provazza, Sandomenico, Maritato. All. Lio