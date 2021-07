Droga: scoperte 50 piante canapa e 3 kg marijuana, un arresto

Piantagione individuata dai carabinieri nel cosentino

SAN VINCENZO LA COSTA. I carabinieri della Compagnia di Rende, insieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” e delle unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, a San Vincenzo la Costa, hanno arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 50 anni, coltivatore agricolo.

I militari, al termine di un servizio di osservazione notturno svolto dai carabinieri dello Squadrone Cacciatori unito ad un capillare controllo del territorio, sono riusciti ad individuare una coltivazione di marijuana occultata all’interno di un terreno, sistemata in mezzo ad altre destinate alla coltura di ortaggi.

Nel corso della perquisizione, carabinieri hanno trovato oltre 50 piante di canapa indiana seminate in un terreno di proprietà e il controllo, esteso anche ad altri locali presenti nelle adiacenze della coltivazione, ha consentito di rinvenire all’interno di un casolare in uso all’uomo, anche grazie al fiuto di “Black”, il pastore tedesco in servizio al Nucleo Cinofili, oltre 3 chili di marijuana già essiccata e pronta per essere venduta, oltre a 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e 5.000 euro in banconote di diverso taglio. Le piante, lo stupefacente e tutti i materiali trovati sono stati sequestrati.

Una volta immessa sul mercato illegale, la droga avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro. L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).