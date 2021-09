Ecosistem Lameziasoccer juniores inserita nel girone R

Pubblicati dalla Divisione Calcio a 5 i gironi del Campionato Nazionale Under 19 maschile che prenderà il via il 17 ottobre

Le 186 squadre partecipanti sono state divise in 16 gironi utilizzando il metodo della suddivisione geografica per vicinanza.

L’Ecosistem Lameziasoccer è stata inserita nel girone R che comprende 10 società calabresi e due siciliane, per l’esattezza le due squadre di Messina.

Girone formato dunque da:

MIRTO C5

PIROSSIGENO C.DI COSENZA

SOCCER MONTALTO

CASALI DEL MANCO FUTSAL

CATANZARO FUTSAL

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER

BOVALINO CALCIO A 5

CORMAR FUTSAL POLISTENA

POLISPORTIVA FUTURA

CATAFORIO C5 R.C.

P.G.S.LUCE MESSINA

SIAC MESSINA

Un misto di squadre di serie A, A2 e B per un campionato che in passato si è dimostrato molto interessante per i giovani messi in mostra.

La formazione orange Under 19 torna dunque in campo dopo lo stop della passata stagione, per recitare un ruolo da protagonista e ritornare all’esaltante stagione di due anni fa quando le panterine lametine dominarono il girone, già stravinto prima dello stop per la pandemia.

A guidare la giovane truppa lametina ci sarà ancora una volta il duo Gigliotti-Montesanti che ha mostrato una certa affinità con il lavoro sulla linea verde.