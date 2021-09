Martina Molinaro della Sezione AIA di Lamezia nuovo arbitro internazionale

E’ stato pubblicato questa mattina sul sito ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri l’elenco degli Arbitri proposti per l’inserimento nella lista FIFA 2022

Scorrendo l’elenco emerge l’entusiasmante, straordinaria notizia che, per la prima volta nella sua storia, la Sezione AIA di Lamezia Terme avrà un Arbitro Internazionale.

L’associata Martina Molinaro, entrata giovanissima nella sezione di Lamezia Terme, ha scalato in breve tempo le varie categorie regionali e nazionali, arrivando a calcare i campi del campionato di serie D maschile dove, grazie alle prestazioni di altissimo livello degli ultimi anni, si è ampiamente meritata questo prestigioso riconoscimento.

La notizia ha subito avuto il meritato risalto all’interno degli ambienti sportivi, per una nostra concittadina che in futuro, quindi, porterà con vanto il nome della Città di Lamezia Terme in giro per l’Europa, avendo scritto un pezzo della storia sportiva locale.

Grandissima la soddisfazione del Presidente Gianfranco Pujia e di tutti gli associati della “Sua” Sezione, per un risultato senza precedenti che inorgoglisce la Calabria Arbitrale.

A lei l’augurio di continuare con serenità e decisione su questa strada per poter raggiungere sempre più prestigiosi successi!