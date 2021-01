Emergenza Covid a Serrastretta: il sindaco dispone forti restrizioni

Il sindaco di Serrastretta, Felice M. Molinaro, in seguito ai 20 casi di positività al Covid-19 nelle frazioni Angoli, Migliuso e Cancello ha disposto un’ordinanza con misure restrittive per il contenimento dei contagi

In dettaglio, con decorrenza dall’11 gennaio e fino al 17 gennaio (salvo proroghe o diverse disposizioni in relazione al mutare delle condizioni) il sindaco dispone in tutto il territorio comunale:

la sospensione macellazione suina per uso domestico;

la sospensione temporanea delle attività ambulanti e del mercato settimanale del venerdì a Serrastretta capoluogo, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Nelle frazioni di Angoli, Migliuso, Cancello e localita’ collegate (Nocelle, Pantanelle, Bernardini ecc.) del Comune di Serrastretta:

1.ATTIVITÀ COMMERCIALI

La chiusura a scopo cautelativo di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio presenti sul territorio ad eccezione di:

Farmacie e dispensari farmaceutici; Commercio al dettaglio di generi alimentari; Tabacchi; Commercio al dettaglio di prodotti per l’igiene per la casa e per la persona; Commercio al dettaglio di materiale di ferramenta, di materiale per l’edilizia e similari, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Lavanderie; Commercio al dettaglio di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi e similari; Commercio al dettaglio di prodotti relativi a riparazione e manutenzione di autoveicoli; La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri ed estetisti; La sospensione di pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, bar, anche nelle modalità d’asporto e con Consegna a domicilio;



2. TERRITORIO

La chiusura del Cimitero Comunale di Angoli-Migliuso; Il divieto di sostare in ville e parchi comunali e nelle zone annesse; La sanificazione di tutti i Uffici Pubblici e Privati aperti al pubblico; La sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; La sospensione delle celebrazioni e delle funzioni religiose, escluse le messe funebri ed i funerali che dovranno svolgersi in presenza di massimo 15 persone. 3. È FATTO DIVIETO DI: Proseguire le attività di vendita al dettaglio non ricomprese nella presente Ordinanza Sindacale; Spostarsi sul territorio comunale, fatta eccezione che per motivi di lavoro, salute, di studio, di necessità od urgenza; Praticare attività motoria e sportiva lontani dalle proprie abitazioni ed in gruppo ad eccezione che per motivi di salute certificati; 4. È CONSENTITO:

Praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione con persone affette da disabilità;

Fare la spesa una sola volta al giorno ed un componente per nucleo familiare;

Recarsi nei propri fondi per attività agricole o di allevamento, per la cura dell’orto e degli animali di affezione, una sola volta al giorno ed esclusivamente con persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;

L’apertura di uffici e studi professionali, previo appuntamento e nel rispetto della vigente normativa anti contagio;

Ai proprietari delle attività commerciali chiuse di recarsi presso il proprio punto vendita per la sistemazione di merce o di prodotti deperibili, senza possibilità di vendita e senza contatti con il pubblico;

L’apertura di attività bancarie, finanziarie, assicurative, postali e di spedizioni, nel rispetto della normativa anti contagio.

L’apertura di attività per la cura di animali.

Si specifica che le attivita’ inerenti ai settori economico primario e secondario, le attivita’ di laboratori, artigiani, non sono sospese.

Dispone che, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate con il presente atto, sia affidato alla Polizia Locale ed alla Forza pubblica.

Clicca qui per leggere l’ordinanza.