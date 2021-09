Esordio amaro in Coppa Italia per la Promosport, 0-3 col Soriano

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

E’ andata in scena, oggi, la prima giornata della Coppa Italia Calabria, nella quale la Ags Soriano ha avuto la meglio sulla Nsd Promosport, portando a casa la vittoria con il risultato di 0-3

Dopo 10 mesi di stop, ci si aspettava una risposta diversa dai ragazzi di mister Morelli, i quali hanno ceduto il passo ad un Soriano più cinico sotto il punto di vista tattico.

A rompere subito il ghiaccio è Cannitello che al 10’ firma il goal del vantaggio. La rete del pareggio per i bianco azzurri, nonostante le varie occasioni di Villella, Russo e Corigliano, non riesce ad arrivare e il Soriano ne approfitta con Polimeni e Cannitello che portano il risultato finale sul 3-0.

Mercoledì 8 settembre, la compagine bianco azzurra, incontrerà il Campora con il quale sarà fondamentale vincere.

Di seguito le prime parole di mister Morelli: “Non nascondo il rammarico per questa falsa partenza, un po’ inaspettata, tuttavia è stato un test utile che ci ha fatto capire, ancora di più, i punti critici su cui lavorare. Mi preme ricordare, tuttavia, che prima dello stop della scorsa stagione, la Promosport era imbattuta, quindi questa è la prima sconfitta dopo 12 giornate ufficiali, che non spazza via il lavoro svolto fin ora”.

Infine, le dichiarazioni del difensore Marco De Martino, uno dei migliori in campo, il quale ha affermato: “Se dobbiamo fare un’analisi tecnica della partita loro sono stati più bravi e indubbiamente dobbiamo fargli i complimenti. Tutto sommato è una sconfitta che sicuramente ci servirà e già dal prossimo appuntamento con il Campora ci faremo trovare pronti. Tuttavia, questa prestazione non ci distrae dall’obiettivo stagionale.”

NSD PROMOSPORT: Pagano, Gagliardi M, Schirripa, Casella, De Martino, Bruno, Corigliano, Scozzafava, Russo, Colosimo, Villella. A disp: Mercuri, Porpora, Mascaro, De Fazio, Melina, Lorecchio, Gagliardi G, Riccelli, Mercurio. All. Morelli

AGS SORIANO: Barbieri, Occhiuto, Romeo, Raso, Maragò, Macrì, Cannitello, Manè Cherif, Zinnà, Macrì. Polimeni. A disp: Maiuolo, Bardari, De Marco, Galluccio, Chiarello, Todaro, Greco, Pesce, Alderete J. All. Marasco