Scuola Calcio Polisportiva Lamezia: oggi 6 settembre l’open day

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Inizia Lunedi 6 settembre l’Open Day della Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy

Per la società lametina, che continua il suo progetto con molta attenzione e accortezza nei dettagli è il sesto anno consecutivo con una affiliazione ad una società professionistica di serie A come il grande Torino Fc.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia riapre le porte della struttura stadio Gianni Renda per tutti i bimbi del comprensorio lametino e non solo, da quest’anno anche la Scuola Calcio Women.

Come ogni anno oramai da 6 anni, rimangono gli stessi istruttori, eccetto qualche novità come quest’anno con l’inserimento di Mister Giuseppe Bruni per la categoria Giovanissimi. Ben 8 istruttori quest’anno, due per ogni categoria.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia invita tutti all’open day totalmente gratuito per tutte le fasce di età, dal 2017 al 2005 ogni bimbo o ragazzo nuovo ha la possibilità di provare almeno per 2 settimane.

Il vice presidente Domenico Costantino da quest’anno ha inoltre inserito una figura molto importante, un educatore di sostegno che sarà presente sui campi.

Ora non resta che aspettare lunedì 6 settembre con inizio alle ore 17.00 per le annate 2017/2016/2015/2014/2013 e alle ore 18:00 per le annate 2012/2011.

Sarà una ripartenza molto più bella, perché l’aspettiamo da un anno e mezzo.