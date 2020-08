EYE sport nuovo sponsor tecnico del Sambiase

La società Sambiase Lamezia 1923 è lieta di annunciare l’intesa raggiunta con l’azienda di sportwear EYE Sport per la fornitura tecnica per le prossime due stagioni

I prodotti studiati e realizzati da EYE Sport sono specchio del migliore Italian Style, nato orgogliosamente in Sardegna, su idea di Alessandro Ariu, ex calciatore e ora CEO di EYE Sport.

In questi anni, EYE Sport è stata protagonista di sponsorship di primissimo livello collaborando con istituzioni come la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Rally Italia Sardegna(valida per il Campionato del Mondo Rally).

Attualmente il marchio EYE Sport è indossato nel calcio professionistico da Catanzaro, Turris e Olbia; nella Serie A di basket da Dinamo Banco di Sardegna e Pallacanestro Cantù, nella Serie A2 di basket dal Napoli Basket; nella pallavolo dall’Indykpol AZS Olsztyn, compagine della massima serie di Volley polacca, e da Lazio Volley e Hermaea Olbia, protagonisti rispettivamente nei campionati italiani di serie A2 maschile e femminile.

Il Sambiase si inserisce, dunque, in un novero di importanti società sportive che oltre allo sponsor tecnico condividono anche obiettivi sportivi e prestazionali: passione, competitività, voglia di raggiungere grandi risultati.

Altrettanta soddisfazione viene manifestata dai vertici di EYE Sport. L’area manager e sponsorship del Centro-Sud, Luigi Boccia, ha così commentato la partnership tra il club delle Due Torri e l’azienda sarda: “Siamo felici, in EYE sport, di una partnership di prospettiva con un club come il Sambiase che ha ben evidenziato le proprie potenzialità e ambizioni. Ho molto apprezzato la determinazione del DG Mazzei nella scelta del nostro brand, per la sponsorizzazione tecnica. Non mancheranno occasioni per farci trovare pronti, nei servizi a loro dedicati e nei prodotti, di qualità e tecnologie innovative in tema di personalizzazioni e design”.

Forte ambizione, volontà nel raggiungimento di obiettivi importanti e voglia di crescere sono questi i presupposti per questa unione di due realtà che rappresentano un punto di riferimento assoluto nel mondo sportivo.