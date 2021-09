F.C. Lamezia Terme: buona la prima con il Troina

Dopo l’esordio amaro in Coppa Italia con il Rende, l’F.C. Lamezia Terme si presenta al D’Ippolito per la prima di campionato contro il Troina



Nessuna sorpresa nell’undici iniziale, mister Erra conferma infatti la stessa formazione di domenica scorsa.

Già al 3′ i gialloblu sfiorano il vantaggio con Russo, ma la palla si perde fuori.

Al 15′ Haberkon entra in area di rigore, due difensori gli crollano addosso ma per l’arbitro non è rigore.

Al 29′ azione sulla sinistra di Russo che serve Tipaldi, il giovane terzino finta il cross e tira in porta beffando il portiere.

Al 33′ Maimone sfiora il raddoppio, è bravo l’estremo difensore Ruggero a sventare la minaccia.

Al 45′ è Russo a rendersi pericoloso ma cade a terra stremato.

Allo scadere è Raucci che sfiora il pareggio: viene servito sulla sinistra, si accentra e tira, palla di poco alta sulla traversa.

Nella prima fase del secondo tempo è il Troina, facilitato dall’uscita di Camilleri, a farsi pericolosa.

Girandola di sostituzioni, è il nuovo entrato Provazza ad impensierire più volte la difesa siciliana.

Al 27′ Laaribi intercetta una gran palla a centrocampo, serve di prima Provazza che si invola sulla fascia e trafigge il portiere.

Al 90′ è Maimone a sfiorare il tris con un tap-in su un calcio d’angolo battuto ancora da Laaribi.

Gran bella partita del Lamezia Terme, che gestisce la partita per tutti i 90 minuti.

Domenica prossima i gialloblu impegnati in trasferta col Santa Maria Cilento.

LAMEZIA TERME: D’Andrea, Salandria, Haberkon (Bernardi 47′ st), Russo (Umbaca 18′ st), Camilleri, Bezzon (Laaribi 8′ st), Tiapldi, Maimone, Da Dalt (Provazza 8′ st), Miliziano, Nocerino. A disp: Gentile, Vitolo, Verso, Sirigano, Amendola. All. Erra

TROINA: Ruggero, Raucci (Popolo), Lo Cascio (Lucera), Ba (Beugre, Santoro), Falla, Fiumara, D’Aleo (Gnicewiz 29’pt), Ba, Gueye, Mihali, Romano. A disp: Salluzzo, Calciura, Yobua, Ferruzza. All. Galfano