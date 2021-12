F.C. Lamezia Terme: due nuovi ingressi nello staff tecnico

Il Lamezia Terme comunica di aver arricchito il proprio staff tecnico con l’arrivo di due importanti figure professionali in ambito sportivo: Alessandro Imbrogno e Ilario D’Agostino, rispettivamente match-analyst e vice preparatore atletico



Imbrogno è laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Il nuovo Match Performance & Data Analyst gialloblu vanta esperienze nel Comitato Regionale Calabria FIGC/LND, nell’ASD Roma Calcio Femminile, nell’Audace 1919 (Eccellenza Lazio), Sambiase Lamezia 1923 e Catanzaro.

Il dottor Imbrogno arricchirà la famiglia gialloblu con le sue capacità di analizzare le situazioni di possesso/non possesso e di sottolineare gli errori da migliorare, sintetizzando le informazioni quantitative e interagendo sinergicamente con lo staff tecnico.

Simile percorso accademico per D’Agostino, anch’egli laureato in Scienze Motorie e Sportive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Attualmente iscritto a un master sulla preparazione atletica nel calcio presso l’Università di Pisa e Verona.

D’Agostino è specializzato nella gestione del recupero degli infortuni dei calciatori e nell’analisi dei carichi di lavoro tramite l’uso della tecnologia GPS per il monitoraggio della performance atletica.

Due figure di primissimo piano, che arricchiscono ulteriormente il tasso di competenza dello staff tecnico-sportivo del club gialloblu.