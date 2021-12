La Royal Team Lamezia batte un colpo di mercato

Cresciuta nella zona nord-ovest di Rosario, in forza al River Plate, sua ultima squadra, arriva a dar manforte un’atleta giovane ma con indiscusse qualità che le hanno permesso di approdare in Italia

Guadalupe Villagra, per tutti “Guada”, è una nuova giocatrice biancoverde!

Da poco arrivata a Lamezia, ha esternato così le sue prime sensazioni: “Poter venire a giocare nel vecchio continente genera un misto di emozioni difficili da descrivere. Un po’ di ansia certo, ma anche tanta felicità nel poter continuare a praticare questo sport in un ambiente nuovo e stimolante.”

Un’ opportunità arrivata attraverso l’agenzia Worldwide Futsal Project nella persona di Stefano Facchini, che si ringrazia per il buon esito della trattativa.

Dopo aver visto la sua grande stagione al River Plate il presidente Mazzocca l’ha voluta fortemente ed è così che è approdata in Italia. Guada ci ha anche confessato il suo desiderio di essere una pioniera per la realtà del suo paese: “Spero che possa dare speranze a tante ragazze di Rosario che praticano questo sport e che questo mio trasferimento possa incoraggiarle a seguire sempre i propri sogni”.

Nonostante Rosario sia una vera culla del Futsal argentino, l’ex CUA infatti è la prima giocatrice di Rosario a varcare i confini europei.

Motivo di orgoglio per Guada che, d’ora in avanti, vorrà far parlare di se anche in Italia: “Il primo impatto che ho avuto a Lamezia è stato molto positivo, sono stata accolta in modo fantastico sia dalle ragazze in casa, sia in campo dalla squadra che dalla società. Mi è piaciuta molto l’impostazione di gioco proposta dal mister e spero di riuscire a dare una mano al gruppo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Domenica ci sarà l’esordio contro la Salernitana .