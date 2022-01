FC Lamezia Terme: presentato il progetto “Calcio e Scuola”

È stato presentato oggi il progetto “Calcio & Scuola” ideato e realizzato dal FC Lamezia Terme

Un progetto che ha come obiettivo trasferire i valori positivi e formativi dello sport agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Lamezia Terme.

L’iniziativa sociale del club gialloblu è stata illustrata quest’oggi in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i vertici della società e alcuni dirigenti scolastici del territorio.

Il progetto “Calcio & scuola” coinvolge i ragazzi nei luoghi dove abitualmente avviene la loro formazione ma non solo.

A illustrare le motivazioni che hanno indotto la società sportiva lametina a creare questo progetto sociale è stato il presidente Felice Saladini che ha dichiarato. “I bambini e i ragazzi hanno bisogno di un ambiente in cui crescere che dia loro punti di riferimento chiari soprattutto dal punto di vista dei valori. Noi dobbiamo investire sui nostri ragazzi. Dobbiamo dare loro gli strumenti per formarsi e crescere, per relazionarsi in modo aperto e onesto con un mondo che stanno ancora scoprendo. Lo sport e la scuola sono degli alleati formidabili quando si riesce a creare un rapporto virtuoso tra ciò che accade in classe e ciò che vi sta fuori. Io sono convinto che questo progetto sociale, inclusivo, divertente, collaborativo, sia un passo importante per i più giovani abitanti della nostra città”.

Il direttore marketing Ivan Rizzuto ha esposto le fasi in cui si svilupperà il progetto: incontri formativi in classe, visita allo stadio durante gli allenamenti e le partite con la possibilità di parlare con i giocatori e ascoltare le loro storie.

All’incontro erano presenti anche i referenti di vari istituti scolastici lametini che hanno espresso tutto il loro entusiasmo nel coinvolgimento al progetto.

Lo sport apre la mente, attiva non soltanto il corpo con un’importantissima funzione di prevenzione e tutela della salute ma educa al gioco di squadra.