Diamo il benvenuto a Roberto Vitolo, terzino destro nato a Sarno, classe 1998

Vanta varie esperienze in Quarta Serie, che gli sono valse la selezione dalla rappresentativa di Serie D, allenata da Augusto Gentilini, come uno dei migliori difensori under della categoria.

Vitolo è un giocatore molto versatile, che darà un contributo concreto al progetto.