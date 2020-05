Festa della Repubblica: il Giro d’Italia delle Frecce tricolori fa tappa a Catanzaro

L’emergenza sanitaria fa saltare i consueti festeggiamenti previsti il 2 giugno nei Fori Imperiali, al loro posto è previsto un tour delle Frecce tricolori che interesserà tutte le regioni

Questa 74° parata militare prevista per il 2 giugno in occasione dei festeggiamenti della Repubblica non sa da fare!

Secondo le vigenti disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid19, per evitare assembramenti, salta la tradizionale festa che vede le più alte cariche istituzionali omaggiate dalle forze militari italiane.

Si ovvierá con un altro evento, un tour che toccherà tutte le regioni italiane delle Frecce tricolori; da indiscrezioni organizzative pare che Catanzaro avrà il suo spettacolo nella tarda mattinata del 28 maggio.

Una esibizione che vuole unire tutta l’Italia in maniera simbolica, passando per tutti i capoluoghi e anche per Codogno, il paese zero che per primo è stato dichiarato zona rossa, e Loreto, luogo del santuario della Madonna patrona proprio degli aeronauti.

Il tour terminerà sorvolando Roma il 2 giugno, mentre il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro sull’Altare della Patria come da tradizione.

Nessuna marcia di corsa a suon di fanfara per i bersaglieri quest’anno, dunque, uno dei momenti più attesi e curiosi dell’intera parata.

Felicia Villella