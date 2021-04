Il Fisv (festival Internazionale della fisarmonica di San Vincenzo la Costa) diviene Official Partner della Confederation Mondiale de l’Accordeon

Comunicato stampa

Il Fisv (festival Internazionale della fisarmonica di San Vincenzo la Costa), continua a crescere e consolida i rapporti con i più rinomati Festival Fisarmonicistici Internazionali, divenendo Official Partner della Confederation Mondiale de l’Accordeon (la fondazione che cura il Trophée Mondial de l’Accordéon, quest’anno giunto alla 71ma edizione che avrà luogo in parte online a Settembre ed in parte in presenza a Truskavez in Ucraina). Risultato certamente di prestigio, considerando che fra i partner figurano mostri sacri quali i Festival di Klingenthal (GERMANIA), Pif Castelfidardo (ITALIA), Orfej (BOSNIA), Czech Accordion (REPUBBLICA CECA), Pola (CROAZIA).

L’amministrazione Comunale di san Vincenzo la Costa annuncia con questo importante riconoscimento la XVII edizione del festival che si terrà nei mesi estivi di quest’anno. Nonostante il periodo che viviamo, infatti, non possiamo dimentiare la cultura, che deve tornare ad occupare lo spazio che merita.

L’amministrazione Comunale, che ha fortemente voluto il rilancio di questa importante manifestazione in auge negli anni 80, è orgogliosa del livello che il concorso ha raggiunto in sole tre edizioni del nuovo corso. Una manifestazione culturale di alto profilo, caratterizzata da una forte identità, che ha visto coinvolte nelle edizioni del 2018 e 2019 alte professionalità del mondo della musica e dello spettacolo, nonchè numerosi partecipanti al concorso.

Tornare a programmare eventi di questa caratura è la giusta risposta al periodo di chiusura che ha danneggiato gravemente il mondo culturale e dello spettacolo e rappresenta un forte e coraggioso impegno.

L’amministrazione Comunale e lo staff sono già a lavoro per l’organizzazione della nuova edizione, che sarà presentata in conferenza stampa il 9 luglio 2021. Viste le restrizioni, il format sarà caratterizzato da più eventi, di alto profilo qualitativo, che saranno distribuiti nel corso del mese di luglio e nella prima decade del mese di agosto, con numero di posti limitati, con prenotazione obbligatoria e il rispetto di tutte le misure di sicurezza.

In tal modo potremo evitare grandi assembramenti ma, nello stesso tempo, garantire la partecipazione di più persone in differenti date, con la valorizzazione di diverse location nelle tre frazioni del Comune. Nella prima settimana di agosto si svolgerà il concorso che vedrà la partecipazione di giurati di prestigio mondiale e si svolgerà in formato ibrido, in parte in presenza e in parte in streaming, al fine di consentire ilo rispetto delle misure di sicurezza e la partecipazione anche dei concorrenti e dei giurati stranieri.

A breve uscirà il nuovo regolamento del concorso!