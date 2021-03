Fipav Calabria: rinnovato il comitato regionale, Francesco Strangis nuovo consigliere

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Calabria che ha decretato la conferma di Carmelo Sestito alla presidenza

L’Assemblea, svoltasi presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, rispettando rigorosamente il protocollo anticovid previsto dalla Federazione Italiana Pallavolo, ha avuto inizio, nella prima mattinata, con l’accredito dei delegati.

Una volta raggiunto il quorum in prima convocazione, l’Assemblea si è aperta con la proposta di nomina da parte di Carmelo Sestito, presidente uscente, del Presidente dell’Assemblea, scelto nella persona del neo presidente Territoriale Fipav Cosenza, Marco Mari, del Vice Presidente Domenico Panuccio, qualche giorno fa riconfermato Presidente del Comitato Fipav Reggio Calabria e di Mattia Cupello come Segretario.

I lavori dell’Assemblea hanno avuto inizio con la presentazione del programma del Presidente Sestito per il prossimo quadriennio 2021/2024 e dei due candidati al Consiglio Regionale Bruno Gurnari e Claudio Conte. Terminati gli interventi, e chiusa la verifica poteri, si è proceduto alla consegna delle schede, in base all’ordine di accredito, alle votazioni ed allo spoglio delle schede che hanno determinato l’elezione del seguente consiglio regionale.

Al fianco del confermato Presidente Sestito sono stati eletti: Claudio Conte, Gianni Guida, Francesco Strangis, Domenico Notaro, Antonio Cosentino e Bruno Gurnari, mentre per il ruolo di Revisore dei Conti sono stati eletti Antonino Daffinà titolare e Nazarena Anello quale supplente.

Un’elezione che, come auspicato da Giuseppe Manfredi candidato unico alla presidenza nazionale della Fipav, ha avuto tra i principali obiettivi quello di unire le varie anime territoriali della pallavolo calabrese pronte ora ad operare in maniera sinergica per programmare il presente ed il futuro in un periodo così complesso causa pandemia di coronavirus.

Tra i primi brillanti risultati ottenuti dalla nuova squadra che guiderà il comitato regionale Fipav Calabria nel prossimo quadriennio, vi è quello della disputa delle qualificazioni europee, torneo Cev maschile Under 17, che si disputerà a Vibo Valentia dal 30 marzo al 4 aprile.

Un importante evento di caratura internazionale che rende merito al proficuo lavoro svolto in questi anni dal presidente Carmelo Sestito.