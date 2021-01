Furgiuele: “Se la lista dei commissari c’è, sbloccare la SS106 Jonica!”

Se la lista dei commissari straordinari per le opere c’è davvero, come afferma il Presidente del Consiglio, allora non si perda altro tempo prezioso: si sblocchi subito la SS106 Jonica, un’infrastruttura di importanza vitale per lo sviluppo economico del territorio, che attende ancora risposte concrete.

“Con la Lega al governo il CIPE aveva approvato lo stanziamento di circa 98 milioni di euro per quest’opera e per l’integrazione del piano operativo infrastrutture. Dal governo Pd-5S, invece, solo chiacchiere. Conte, dunque, tiri fuori dal cassetto questo elenco e, soprattutto, spieghi ai neocommissari che i cantieri vanno sbloccati e che quest’opera non può più attendere”.

