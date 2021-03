Furgiuele: dal sottosegretario Sasso massima collaborazione per l’istituto Maggiore Perri

Ringrazio il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, dal quale sono stato ricevuto questo pomeriggio

Comunicato Stampa

Si è trattato di un confronto importante e arricchente, nel corso del quale l’esponente di governo mi ha rassicurato sul fatto che, anche grazie alle nostre recenti sollecitazioni, il ministro alla pubblica istruzione Bianchi ha sbloccato i fondi stanziati agli Enti Locali per mettere in sicurezza gli edifici.

Stiamo parlando di ingenti risorse, finora non utilizzate dal Miur di cui le scuole hanno grande bisogno.

Nell’occasione ho altresì ribadito la necessità di monitorare la situazione di finanziamenti già stanziati ma che rischiano di andare persi per l’impossibilità degli enti preposti di istruire l’iter di appalto.

In questo senso ho chiesto, e ho ottenuto, dal Sottosegretario Sasso l’ulteriore assicurazione di un interessamento sul finanziamento di circa 4 milioni riguardante l’istituto lametino Maggiore Perri, che la comunità rischia di perdere, a causa di lentezze e inaccettabili pastoie burocratiche.

Nella stessa paradossale situazione si trovano tanti altri istituti per i quali ci sono i fondi ma che per ragioni, spesso incomprensibili, non vengono impiegati per il nobile scopo a cui sono destinati.

Tutto questo è inaccettabile, considerando l’esigenza diffusa di mettere in sicurezza e riammodernare tanti istituti scolastici.