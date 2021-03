Giornata Mondiale dell’acqua: l’impegno del Consorzio di Bonifica di Catanzaro

“Siamo impegnati a fare in modo che la disponibilità idrica agli agricoltori diventi costante e di qualità lo richiede il nostro agroalimentare”

Comunicato stampa

Così esordisce il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese Fabio Borrello, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, rivendicando che il Consorzio è centrale nelle politiche di investimento sulla risorsa idrica.

Il Consorzio –aggiunge – gestisce 450 Km di condotte tubate, 50 Km di canalette irrigue, 3 vasche di compenso e 1 Vasca Demodulazione sul Fiume Simeri distribuendo agli agricoltori oltre 66milioni di metri cubi di acqua. Abbiamo – spiega Borrello –margini di ampliamento della superficie irrigata infatti possiamo contare su un’area attrezzata potenzialmente irrigua di 11mila ettari e ad oggi irrighiamo oltre 3mila ettari di terreno agricolo.

Il tema che si pone allora sono gli investimenti sull’irriguo per trattenere l’acqua piovana attraverso il piano invasi piccoli e medi perché è ancora troppo poca (l’11%) quella che attualmente invasiamo.

Questa è un’opzione decisiva poiché permette anche di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico evitando che l’acqua si riversi in modo impetuoso a valle. Insieme all’ANBI, – informa Borrello- abbiamo presentato progetti e proprio la Calabria si dimostra la Regione che necessita di maggiori investimenti calcolati in 527 milioni di euro. Nella prospettiva del Recovery Plan siamo interessati anche ad un necessario e non rinviabile piano di efficientamento ed ammodernamento della rete irrigua e su questo versante abbiamo in fase di realizzazione i lavori del progetto riguardante la sotto misura 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) finanziato dal MIPAAF”. Per l’installazione apparecchi per il controllo e la regolazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue dei comprensori Alli –Tacina e Alli – Copanello e altri progetti sono già stati presentati a valere sull’FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) ma certamente il Recovery Plan può fare la differenza.

Nella Giornata Mondiale dell’Acqua – commenta Borrello –rilanciamo il ruolo e l’importanza dei Consorzi di Bonifica che attraverso investimenti adeguati contribuiscono a creare occupazione diretta e in diretta esaltando i valori del nostro agroalimentare di qualità. Questa nuova e rinnovata stagione di impegno fattivo e progettuale per intercettare risorse indispensabili, vede impegnato tutto il Consiglio dei Delegati, gli uffici del Consorzio e gli operatori sul territorio – conclude Borrello – ma per fare bene vogliamo e chiediamo che la Regione Calabria sia al nostro fianco e ci accompagni, in un rinnovato e proficuo rapporto per esaltare e potenziare il ruolo del Consorzio”.